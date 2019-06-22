Роберто Манчини: Хочу выиграть со сборной Италии чемпионаты мира и Европы Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих целях.

«Когда я возглавил команду, игроки и болельщики были деморализованы, потому что никогда не видели, чтобы Италия не прошла отбор на чемпионат мира. К сожалению, подобное случается, таков футбол, тренер не всегда виноват.

Я хочу выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Мы не выигрывали Евро с 1968 года, так что на данный турнир у нас есть особая мотивация», - заявил Манчини.

Напомним, ранее Роберто Манчини тренировал «Зенит».

Он возглавил сборную Италии в мае 2018 года. В данный момент команда уверенно лидирует в своей отборочной группе Евро-2020.