Тарасов перенес операцию - Советский спорт
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22 июня 2019 19:08ФутболСпирин Дмитрий

Тарасов перенес операцию

Бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову была сделана хирургическая операция.

«В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдется реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке!», - написал Тарасов в своем инстаграме.

Дмитрий Тарасов играл за «Локомотив» с 2010 года. В составе команды он стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее стало известно, что футболист покидает команду по окончании сезона.

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