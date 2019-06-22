«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

5 июля на своей базе «Рубин» сыграет с «Тамбовом», а 9 июля в Москве состоится игра с ЦСКА.
В конце июня у «Рубина» намечены две товарищеские игры. 27-го числа казанцы на своей базе примут «Мордовию», 30-го — «Нижний Новгород».
Напомним, новым главным тренером казанской команды после ухода Курбана Бердыева был назначен Роман Шаронов.
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