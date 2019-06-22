«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом» - Советский спорт
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22 июня 2019 19:25ФутболСпирин Дмитрий

«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

Стали известны детали подготовки казанского «Рубина» к новому сезону.

5 июля на своей базе «Рубин» сыграет с «Тамбовом», а 9 июля в Москве состоится игра с ЦСКА.

В конце июня у «Рубина» намечены две товарищеские игры. 27-го числа казанцы на своей базе примут «Мордовию», 30-го — «Нижний Новгород».

Напомним, новым главным тренером казанской команды после ухода Курбана Бердыева был назначен Роман Шаронов.

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