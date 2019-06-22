«Торпедо» обыграло страрейший клуб в мире

Старейший клуб мира «Шеффилд Уэнсдей» проиграл московскому «Торпедо» в товарищеском – 0:5.
В составе победителей отличились Игорь Лебеденко (18-я минута), Темур Джикия (57, 87), Константин Кертанов (60) и Артем Самсонов (84).
«Шеффилд Уэнсдей» основан 4 сентября 1867. Клуб считается старейшим в мире.
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