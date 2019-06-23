Каррера может продолжить карьеру в Иране

Издание Tehran Times сообщило о том, что в услугах итальянского специалиста заинтересован «Персеполис».
Другими кандидатами на эту должность являются хорват Крунослав Юрчич, немец персидского происхождения Александр Нури и итальянец Вальтер Дзенга.
«Персеполис» ищет замену хорватскому наставнику Бранко Иванковичу, который перешел на работу в саудовский клуб «Аль-Ахли».
Отметим, что новый чемпионат Ирана стартует 30 июля.
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