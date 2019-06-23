Каррера может продолжить карьеру в Иране - Советский спорт
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23 июня 2019 06:23ФутболСпирин Дмитрий

Каррера может продолжить карьеру в Иране

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить иранский клуб.

Издание Tehran Times сообщило о том, что в услугах итальянского специалиста заинтересован «Персеполис».

Другими кандидатами на эту должность являются хорват Крунослав Юрчич, немец персидского происхождения Александр Нури и итальянец Вальтер Дзенга.

«Персеполис» ищет замену хорватскому наставнику Бранко Иванковичу, который перешел на работу в саудовский клуб «Аль-Ахли».

Отметим, что новый чемпионат Ирана стартует 30 июля.

Массимо Каррера тренировал «Спартак» в 2016 - 2018 годах.

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