«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе

По информации France Football, миланский «Интер» предлагает за игрока 90 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Пепе забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач в матчах чемпионата Франции.
Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом также интересуются «Ливерпуль», «Бавария» и «Атлетико».
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