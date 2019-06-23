«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе - Советский спорт
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23 июня 2019 08:01ФутболСпирин Дмитрий

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе

Форвард «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации France Football, миланский «Интер» предлагает за игрока 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Пепе забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач в матчах чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что 24-летним футболистом также интересуются «Ливерпуль», «Бавария» и «Атлетико».

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