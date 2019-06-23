Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

«Пришло время поставить последнюю точку. Я прошу прощения, если в какой-то момент я допустил ошибку, просто попытался сделать все возможное.
Спасибо всем товарищам за пережитые минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», - написал Алвес в своем инстаграме.
В минувшем сезоне бразилец принял участие в 32 матчах команды Томаса Тухеля во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 8 результативных передач.
Ранее Дани Алвес защищал цвета «Ювентуса», «Барселоны» и «Севильи». Футболист не стал продлевать контракт с «ПСЖ», который был заключен в 2017 году.
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