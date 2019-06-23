«Зенит» может вернуть Ригони в Аргентину - Советский спорт
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23 июня 2019 11:41ФутболСпирин Дмитрий

«Зенит» может вернуть Ригони в Аргентину

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может вернуться на родину.

По информации аргентинских СМИ, в услугах футболиста заинтересован «Ривер Плейт». А «Зенит» в свою очередь готов продать игрока за 9 миллионов евро.

Напомним, первую часть сезона-2018/19 Ригони провел в аренде в итальянской «Аталанте».

Игрок перешел в «Зенит» в 2017 году из клуба «Индепендьенте». По итогам прошедшего сезон он стал чемпионом России.

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