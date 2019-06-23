Дмитрий Лоськов: Есть ли цель возглавить «Локомотив»? В будущем — конечно

«Пока буду набираться опыта. Я тренирую всего три года. Посмотрим, что будет после следующего сезона.
Есть ли цель возглавить «Локомотив»? В будущем — конечно. А сейчас мне хочется с молодежью поработать, это интереснее», - рассказал Лоськов в интервью Sport24.ru.
В составе «Локомотива» Дмитрий Лоськов стал двукратным чемпионом России (2002, 2004).
13 мая 2017 года Лоськов провел прощальный матч за «Локомотив», выведя команду с капитанской повязкой на матч 28-го тура чемпионата России против»Оренбурга».
Ранее, 18 августа 2016 г. он вошел в тренерский штаб железнодорожников.
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже. Паулу Соуза: Хочу, чтобы моя команда играла в поэтический футбол Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза рассказал о том, почему теперь игроки французского клуба завтракают на базе, зачем специалисту важно узнать город и его жителей м почему в команде нужны романтики. Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ. Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову. Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать. Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Дубль Джикии, засланный казачок КраСаваМосковское «Торпедо» в матче, посвященном 95-летию клуба, разгромило странных гостей из Англии. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор. Как «Спартак» будет использовать Понсе?Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе стал первым новичком «Спартака» в это межсезонье. «Советский спорт» разбирается, в каком качестве футболиста будут использовать в московском клубе. Огненный Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнираГлавное противоречие – между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужнымНаконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле? Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ. Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры. Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а «Зенит» – нетОдин из самых успешных (32 титула) тренеров Восточной Европы, бывший наставник «Зенита» и «Шахтера» поделился планами на будущее и прокомментировал актуальные события, связанные с РПЛ. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Осторожный и взвешенный оптимизмГлавный редактор «Советского спорта» делится своими впечатлениями от встречи с президентом РФС.