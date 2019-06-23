Дмитрий Лоськов: Есть ли цель возглавить «Локомотив»? В будущем — конечно Тренер и бывший капитан «Локомотива» рассказал о своих дальнейших планах.

«Пока буду набираться опыта. Я тренирую всего три года. Посмотрим, что будет после следующего сезона.

Есть ли цель возглавить «Локомотив»? В будущем — конечно. А сейчас мне хочется с молодежью поработать, это интереснее», - рассказал Лоськов в интервью Sport24.ru.

В составе «Локомотива» Дмитрий Лоськов стал двукратным чемпионом России (2002, 2004).

13 мая 2017 года Лоськов провел прощальный матч за «Локомотив», выведя команду с капитанской повязкой на матч 28-го тура чемпионата России против»Оренбурга».

Ранее, 18 августа 2016 г. он вошел в тренерский штаб железнодорожников.