«Лилль» получит 90 миллионов евро за Пепе Предыдущая рекордная продажа «Лилля» — переход Эдена Азара в «Челси» за 35 миллионов.

Атакующий полузащитник «Лилля» Николя Пепе сменит клуб в нынешнее трансферное окно. По данным France Football, на футболиста претендуют «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Интер». Последние два клуба готовы заплатить за 24-летнего ивуарийца 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Пепе 23 гола и 12 передач в 41 матче за «Лилль» во всех турнирах. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро. Его контракт с «Лиллем» заключен до лета 2022 года.