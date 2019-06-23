В «Уфе» не будут строить новый футбольный стадион

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+? Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Месси: победа или вселенский позор! Сегодня в Бразилии состоятся заключительные матчи группы В Кубка Америки. В одном из них решится судьба Лионеля Месси.

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Паулу Соуза: Хочу, чтобы моя команда играла в поэтический футбол Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза рассказал о том, почему теперь игроки французского клуба завтракают на базе, зачем специалисту важно узнать город и его жителей м почему в команде нужны романтики.

Дубль Джикии, засланный казачок КраСава Московское «Торпедо» в матче, посвященном 95-летию клуба, разгромило странных гостей из Англии.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020 В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подряд Россиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019? На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.