В «Уфе» не будут строить новый футбольный стадион - Советский спорт
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23 июня 2019 12:31ФутболСпирин Дмитрий

В «Уфе» не будут строить новый футбольный стадион

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров отказался от планов строительства нового стадиона в Уфе.

«Я отказался от идеи построить футбольный дворец. Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим», – заявил Хабиров.

Чиновник подчеркнул, что деньги лучше направить на другие нужды.

По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге уфимцы переиграли «Томь» (0:1, 2:0).

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