Де Хеа согласился на предложение «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подпишет новый пятилетний контракт с клубом, утверждает The Sun.
Сообщается, что клуб предложил футболисту 391 000 фунтов стерлингов в неделю. После небольшой паузы 28-летний испанец согласился на эти условия.
На счету Де Хеа 128 «сухарей» в 362 играх за «МЮ» с 2011 года. Его текущий контракт с манкунианцами заканчивается в 2020 году.
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