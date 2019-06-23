Де Хеа согласился на предложение «МЮ» - Советский спорт
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23 июня 2019 12:35ФутболКоноплев Александр

Де Хеа согласился на предложение «МЮ»

Вратарь будет зарабатывать 4,4 миллиона рублей в день.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подпишет новый пятилетний контракт с клубом, утверждает The Sun.

Сообщается, что клуб предложил футболисту 391 000 фунтов стерлингов в неделю. После небольшой паузы 28-летний испанец согласился на эти условия.

На счету Де Хеа 128 «сухарей» в 362 играх за «МЮ» с 2011 года. Его текущий контракт с манкунианцами заканчивается в 2020 году.

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