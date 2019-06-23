«Наполи» продал Инсинье-младшего

«Беневенто» на своем официальном сайте сообщил о переходе в клуб полузащитника Роберто Инсинье.
Инсинье – воспитанник «Наполи», но большую часть карьеры провел в аренде. В сезоне-2018/19 он выступал за «Беневенто», забив 10 мячей в 30 матчах.
По данным Transfermarkt, «Беневенто» заплатил за футболиста 1,5 миллиона евро.
Роберто Инсинье – младший брат звезды «Наполи» Лоренцо Инсинье.
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