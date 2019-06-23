СМИ: Буффон сменит Касильяса в «Порту» - Советский спорт
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23 июня 2019 13:04ФутболКоноплев Александр

СМИ: Буффон сменит Касильяса в «Порту»

Буффон в «Лидсе» – это смешно.

Corriere della Sera утверждает, что легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон близок к переходу в «Порту». Итальянца привлекает возможность сыграть в Лиги чемпионов-2019/20. По этой причине он не рассматривает предложения других клубов, среди которых называется «Лидс».

Ветеран сменит в клубе другого опытного голкипера – Икера Касильяса, который в мае пережил сердечный приступ на тренировке.

Последним клубом 41-летнего Буффона был «ПСЖ». Вратарь покинул Париж, не согласившись на роль второго голкипера.

Буффон – чемпион мира 2006 года и обладатель 25 трофеев на клубном уровне.

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