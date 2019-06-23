Хюсай перейдет из «Наполи» в «Атлетико» - Советский спорт
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23 июня 2019 13:25ФутболСпирин Дмитрий

Хюсай перейдет из «Наполи» в «Атлетико»

«Наполи» и «Атлетико» близки к соглашению по трансферу албанского защитника Эльсеида Хюсая.

Итальянский клуб согласился на сумму компенсации в размере 20 миллионов евро, хотя изначально требовал 25 миллионов, сообщает Football Italia.

В прошедшем сезоне 25-летний Хюсай провел 27 матчей в серии А. Ранее футболист заявлял, что хотел бы уйти из неаполитанской команды.

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