Хюсай перейдет из «Наполи» в «Атлетико»

Итальянский клуб согласился на сумму компенсации в размере 20 миллионов евро, хотя изначально требовал 25 миллионов, сообщает Football Italia.
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