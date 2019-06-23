Геннадий Орлов: Предложение Федуна – фантазия «как строить коммунизм»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что футбольными клубами должны руководить профессиональные менеджеры. Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о готовности передать власть в клубе болельщикам.
– Это из области фантазий «Как строить коммунизм». Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. «Если б я был директором» – был такой лозунг. В главные режиссеры себя выставляли артисты.
Слушайте, это дело профессионалов. Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли. Поэтому когда говорят «народная» – это популизм, я в это не верю, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».
Федун владеет «Спартаком» с 2003 года. За это время команда выиграла всего два трофея.
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