Геннадий Орлов: Булыкин производит впечатление почти европейского человека Орлов требует от Булыкина честности.

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не знает, каким депутатом будет экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Бывший форвард «Аякса» зарегистрировался для участия на выборах в Московскую городскую думу.

– Булыкин в Голландии играл, там открытое общество. Я с ним знаком, общаемся, на таком, светском уровне, и он производит впечатление нормального, почти европейского человека. Но как он будет себя вести в России? Посмотрим. Это самое главное. Ну, пусть попробует! Главное же что в работе депутата? Быть честным. Это важный момент. Если ты честен, если тебе народ доверит, и ты что-то сделаешь хорошее – ты хороший депутат. А если ты просто поднимаешь руку в пользу какого-то голосования, которое народ не одобряет, а ты одобряешь, потому что одобряют те, кто над тобой стоят, то это все очень… Но, в принципе, каждый может идти, куда он хочет, – сказал Орлов в интервью «Эхо Москвы».