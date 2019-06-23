Милевский поссорился с Блохиным из-за «Карпина» Шутник поссорил двух звезд.

Бывший игрок киевского «Динамо» Денис Адлейба рассказал об уходе Артема Милевского из клуба в 2013 году после ссоры с тогдашним главным тренером бело-голубых Олегом Блохиным.

Причиной конфликта стал звонок пранкера, который представился тогдашним гендиректором «Спартака» Валерием Карпиным.

– Все посыпалось из-за пранкера. Он сломал судьбу человека. Мы в отпуске прилетели в Нью-Йорк, включили телефоны – звонок. Тема прямо в самолете разговаривал. Смотрит на меня и говорит, что Карпин звонит. Я говорю ему: «Скажи, что потом пообщаетесь». А этот пранкер взял и вытянул его на разговор, про Блохина начал закидывать. Но Артем сказал все, как есть, ничего плохого.

В футболе бывает ревность. Артем становился популярнее Блохина. Парень и красивый, и успешный, и свой стиль в футболе. Как знаменитый Джордж Бест. Вокруг него все было очень круто, но надо было делать правильные ходы, – сказал Адлейба в интервью «Трибуне».