«Спартак» может купить алжирца из «Эмполи» - Советский спорт
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23 июня 2019 15:37ФутболКоноплев Александр

«Спартак» может купить алжирца из «Эмполи»

Беннасер может стать третьим алжирцем в чемпионате России и вторым в «Спартаке».

По данным «Чемпионата», полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов «Спартака». На данный 21-летний футболист выступает в составе сборной Алжира на Кубке африканских наций.

Беннасер родился во французском Арле, где и начал игровую карьеру. С 2015 по 2017 он принадлежал лондонскому «Арсеналу», после чего перешел в «Эмполи». За итальянский клуб он провел 77 матчей, в которых забил два мяча.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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