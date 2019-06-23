Жена Икарди опровергла информацию о словах Конте Икарди остается в «Интере»

23 июня СМИ сообщили, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не заинтересован в услугах нападающего Мауро Икарди. Жена и агент футболиста Ванда Нара назвала эти новости «огромной ложью».

– И хотя некоторые люди научились фильтровать фкйковые новости, хочу уточнить, что никто никому не звонил. Мне ясно, зачем рождаются такие слухи, но хватит распространять эту огромную ложь, – написала Нара в своем твиттере.

Ранее жена Икарди сообщила, что футболист остается в клубе еще на один год.