Жена Икарди опровергла информацию о словах Конте - Советский спорт
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23 июня 2019 16:03ФутболКоноплев Александр

Жена Икарди опровергла информацию о словах Конте

Икарди остается в «Интере»

23 июня СМИ сообщили, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не заинтересован в услугах нападающего Мауро Икарди. Жена и агент футболиста Ванда Нара назвала эти новости «огромной ложью».

– И хотя некоторые люди научились фильтровать фкйковые новости, хочу уточнить, что никто никому не звонил. Мне ясно, зачем рождаются такие слухи, но хватит распространять эту огромную ложь, – написала Нара в своем твиттере.

Ранее жена Икарди сообщила, что футболист остается в клубе еще на один год.

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