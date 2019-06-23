В «Сочи» пожаловались на нехватку игроков - Советский спорт
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23 июня 2019 16:53ФутболКоноплев Александр

В «Сочи» пожаловались на нехватку игроков

И задачи на сезон перед клубом не поставлены.

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов сообщил, что его команда не укомплектована.

– Руководство клуба еще не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет. С другой стороны, я десять дней провел в Европе, объехал пять стран. Предварительные договоренности по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придется платить, кто-то бесплатный. Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах и будет несыгранным, но в перспективе хорошую команду построить можно.

Деньги на РПЛ тоже надо найти, договориться со всеми и сформировать задачу – на это уходит время. А на плечах наших руководителей не только футбольный клуб, поэтому все происходит не так быстро как нам хотелось бы. Согласен, нужно действовать, когда есть полное понимание ситуации, а не спешить и наделать трансферов, чтобы потом бюджета на клуб не хватало. Мы относимся к этому с понимаем и ждем, но отсюда и такие результаты. Болельщиков прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, – приводит слова Орлова «Чемпионат».

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