«Спартак» заплатит «Роме» миллион, если Понсе сыграет 60 % матчей - Советский спорт
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23 июня 2019 17:50ФутболКоноплев Александр

«Спартак» заплатит «Роме» миллион, если Понсе сыграет 60 % матчей

Аргентинец может принести «Роме» три миллиона.

Il Tempo открыл подробности трансфера Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Сообщается, что «Рома» получит один миллион евро, если футболист сыграет 60 % матчей в сезоне. При этом на поле нужно провести не менее 45 минут.

Еще один миллион римляне получат от выхода «Спартака» в Лигу чемпионов и два миллиона – в случае победы в чемпионате России. При этом общая сумма бонусов не превысит три миллиона.

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