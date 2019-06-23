«Спартак» заплатит «Роме» миллион, если Понсе сыграет 60 % матчей Аргентинец может принести «Роме» три миллиона.

Il Tempo открыл подробности трансфера Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Сообщается, что «Рома» получит один миллион евро, если футболист сыграет 60 % матчей в сезоне. При этом на поле нужно провести не менее 45 минут.

Еще один миллион римляне получат от выхода «Спартака» в Лигу чемпионов и два миллиона – в случае победы в чемпионате России. При этом общая сумма бонусов не превысит три миллиона.