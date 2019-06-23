Артем Дзюба – после прибытия в «Зенит»: Лев вернулся в Прайд (видео) - Советский спорт
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23 июня 2019 19:38ФутболГичунцев Артур

Артем Дзюба – после прибытия в «Зенит»: Лев вернулся в Прайд (видео)

В минувшем сезон он отыграл 37 матчей, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач.

Российский форвард Артем Дзюба прибыл в расположение «Зенита» для подготовки к следующему сезону. Об этом нападающий сообщил в своем Instagram.

«Лев вернулся в Прайд», – написал Дзюба.

Напомним, «Зенит» проводит подготовку в Австрии. 25 июня питерский клуб сыграет контрольный матч против «Левски».

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Лев вернулся в Прайд!!! 🦁

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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