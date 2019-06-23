«Спартак» может купить еще одного игрока «Ромы»

«Спартак» заинтересован в голкипера молодежной команды «Ромы» Андреа Романьоли, утверждает итальянский журналист Маттео Моретто.
«Вратарь молодёжного состава „Ромы“ Андреа Романьоли может отправиться в московский „Спартак“. Переговоры в процессе», – написал Моретто в своём «твиттере».
Ранее москвичи приобрели у римлян форварда Эсекьеля Понсе за три миллиона евро.
Половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в клубе «Пистоезе». На его счету два матча в серии С.
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