Джикия получил награду «Золотой гладиатор» - Советский спорт
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23 июня 2019 21:45ФутболГичунцев Артур

Джикия получил награду «Золотой гладиатор»

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия был признан лучшим игроком команды в минувшем сезоне по версии пользователей сайта Spartakforum.ru.

Таким образом, игрок сборной России получил награду «золотой гладиатор».

«Ну это, наверное, самая ценная награда на сегодняшний день моя. Поэтому мне очень приятно, и я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые выбрали меня вот как здесь написано «Лучшим игроком «Спартака» этого года.

Надеюсь, оправдаю их ожидания и в следующем году тоже поборюсь вот за такого вот гладиатора», – заявил футболист.

В минувшем сезоне 25-летний Джикия отыграл за красно-белых 35 матчей и забил 2 гола.

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