Андрей Лунев: Не советую бросать вызов Дзюбе, он нереально крут (видео)

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев высоко оценил способности своего партнера по клубу и сборной России – Артема Дзюбы.
«Всем привет! Меня зовут Андрей Лунев. Я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе. И проиграл ему во всем. Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленными кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка вандерфульный», – сказал Лунев.
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