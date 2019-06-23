Медведев прибыл на сбор «Зенита» в Австрии (фото) - Советский спорт
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23 июня 2019 23:11ФутболГичунцев Артур

Медведев прибыл на сбор «Зенита» в Австрии (фото)

В минувшем сезоне команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионат России.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прибыл в Зальфельден (Австрия), где российский клуб готовится к следующему сезону.

Функционер встретился с игроками, тренерским штабом, а также изучил инфраструктуру отеля, где проживает победитель РПЛ.

Напомним, 25 июня «Зенит» сыграет контрольный матч против болгарского «Левски».

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