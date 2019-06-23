Медведев прибыл на сбор «Зенита» в Австрии (фото)

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прибыл в Зальфельден (Австрия), где российский клуб готовится к следующему сезону.
Функционер встретился с игроками, тренерским штабом, а также изучил инфраструктуру отеля, где проживает победитель РПЛ.
Напомним, 25 июня «Зенит» сыграет контрольный матч против болгарского «Левски».
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