«Барселона» не будет подписывать контракт с Дани Алвесом

«Барселона» решила отказаться от услуг бывшего защитника «ПСЖ» Дани Алвеса. Об этом сообщает RAC1.
Согласно источнику, главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде считает, что Серхи Роберто и Нельсон Семеду справятся с ролью правого защитника.
Отмечается, что руководство «Барселоны» также сообщило Семеду, что он останется в команде и покинет ее только, если за него заплатят 100 млн евро.
Что касается 36-летнего Алвеса, то сегодня, 23 июня, он сообщил об уходе из «ПСЖ».
Добавим, что после «Барселоны» он также выступал за «Ювентус», с которым вышел в финал Лиги чемпионов.
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