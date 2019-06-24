Президент «Баварии» заявил о готовности приобрести Сане

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс сообщил о желании пригласить в летнее межсезонье полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
«Мы уже потратили 120 млн евро на трансферы. Уверен, у нас будет сильная команда. Что касается Сане, то если он хочет перейти в «Баварию», то мы можем осуществить его переход», – цитирует функционера Sky Germany.
Напомним, 23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года после перехода из «Шальке» за 50,5 миллиона евро. В завершившемся сезоне Сане провел 47 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по переходу Сане в размере 80 миллионов евро.
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