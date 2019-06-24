Полузащитник «Реал Сосьедада» может перейти в «Барселону» - Советский спорт
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24 июня 2019 01:20ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Реал Сосьедада» может перейти в «Барселону»

Об этом сообщает Noticias de Gipuzkoa.

Бывший хавбек дортмундской «Боруссии» Микель Мерино привлек внимание «Барселоны».

Согласно источнику, на его трансфере настаивает главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. Руководство клуба поддерживает идею специалиста. На «Камп Ноу» считают, что полузащитник сумеет адаптироваться в команде, а также подойдет под игровой стиль каталонцев.

На данный момент футболист выступает за «Реал Сосьедад». Его соглашение в силе до 2023 года, а сумма отступных в его соглашении составляет 45 млн евро.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек отыграл 32 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Ранее полузащитник выступал за «Осасуну», «Ньюкасл» и «Боруссию» Дортмунд.

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