Мексика и Канада вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мексиканцев. В составе победителей отличились Уриэль Антуна, Рауль Хименес и Фернандо Наварро.
В другом матче группы сборная Канады разгромила Кубу со счетом 7:0. Хет-трики сделали Джонатан Дэвид и Лукас Даниэль Кавальини.
Сборная Мексики выиграла все три матча в группе, набрала 9 очков и вышла в 1/4 финала с первого места. Вторую путевку в плей-офф от группы А получила Канада.
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