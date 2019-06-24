Мексика и Канада вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ - Советский спорт
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24 июня 2019 06:22ФутболСпирин Дмитрий

Мексика и Канада вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики обыграла команду Мартиники в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мексиканцев. В составе победителей отличились Уриэль Антуна, Рауль Хименес и Фернандо Наварро.

В другом матче группы сборная Канады разгромила Кубу со счетом 7:0. Хет-трики сделали Джонатан Дэвид и Лукас Даниэль Кавальини.

Сборная Мексики выиграла все три матча в группе, набрала 9 очков и вышла в 1/4 финала с первого места. Вторую путевку в плей-офф от группы А получила Канада.

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