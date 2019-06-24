«Порту» купит игрока «Лейпцига», которым интересовался «Спартак»

До переезда в чемпионат Германии футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», «Галатасарай» и «Реал Сосьедад».
В минувшем сезоне 24-летний Брума провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что в переходе Брумы заинтересован московский «Спартак».
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