Тео Эрнандес может перейти в «Милан»

Сообщается, что 21-летний французский футболист уже провел переговоры с новым техническим директором «Милана» Паоло Мальдини.
В прошлом сезоне Тео Эрнандес на правах аренды играл за «Реал Сосьедад». Воспитанник «Атлетико» сыграл 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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