Виктор Гончаренко: В ЦСКА никто не успел растерять форму - Советский спорт
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24 июня 2019 11:27ФутболСпирин Дмитрий

Виктор Гончаренко: В ЦСКА никто не успел растерять форму

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал старт предсезонной подготовки команды.

«Никто не успел растерять форму — слишком короткие каникулы. Думаю, такая же ситуация и в других командах, ведь в этом году чемпионат стартует довольно рано. Никаких секретных методик при подготовке не используем. Мы открыты для всех, в том числе и для прессы», - цитирует Гончаренко RT.

Напомним, в чемпионате России-2018/19 ЦСКА занял четвертое место и вышел в Лигу Европы.

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