Виктор Гончаренко: В ЦСКА никто не успел растерять форму

«Никто не успел растерять форму — слишком короткие каникулы. Думаю, такая же ситуация и в других командах, ведь в этом году чемпионат стартует довольно рано. Никаких секретных методик при подготовке не используем. Мы открыты для всех, в том числе и для прессы», - цитирует Гончаренко RT.
Напомним, в чемпионате России-2018/19 ЦСКА занял четвертое место и вышел в Лигу Европы.
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