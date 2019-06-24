Виктор Гончаренко: В ЦСКА никто не успел растерять форму Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал старт предсезонной подготовки команды.

«Никто не успел растерять форму — слишком короткие каникулы. Думаю, такая же ситуация и в других командах, ведь в этом году чемпионат стартует довольно рано. Никаких секретных методик при подготовке не используем. Мы открыты для всех, в том числе и для прессы», - цитирует Гончаренко RT.

Напомним, в чемпионате России-2018/19 ЦСКА занял четвертое место и вышел в Лигу Европы.