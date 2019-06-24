Виктор Гончаренко: Теперь Влашич с нами всерьез и надолго - Советский спорт
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24 июня 2019 13:15ФутболСпирин Дмитрий

Виктор Гончаренко: Теперь Влашич с нами всерьез и надолго

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рад тому, что хорватский полузащитник Никола Влашич продолжит карьеру в столичной команде.

«Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать, что он уйдет по окончании аренды. Теперь он с нами всерьез и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться», - цитирует Гончаренко RT.

Напомним, Никола Влашич подписал контракт с ЦСКА на 5 лет. Ранее права на футболиста принадлежали «Эвертону».

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