Виктор Гончаренко: Теперь Влашич с нами всерьез и надолго

«Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать, что он уйдет по окончании аренды. Теперь он с нами всерьез и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться», - цитирует Гончаренко RT.
Напомним, Никола Влашич подписал контракт с ЦСКА на 5 лет. Ранее права на футболиста принадлежали «Эвертону».
Красно-синие заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2018/19 и вышли в Лигу Европы.
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