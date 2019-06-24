Манджукич может продолжить карьеру в «Лацио»

В сезоне-2018/19 Марио провел за туринский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с туринцами рассчитан до 2021 года.
Ранее Манджукич защищал цвета «Баварии» и мадридского «Атлетико».
Препятствием при переходе игрока может стать его высокая зарплата.
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