Морозов подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото) Футболист является воспитанником столичного клуба.

Защитник московского «Динамо» Григорий Морзов подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, его соглашение рассчитано на три года.

«Очень рад, что удалось договориться с родным клубом. На протяжении семи лет, что я нахожусь в «Динамо», у меня сложились хорошие отношения со всеми. С самого начала продление контракта с бело-голубыми было для меня приоритетом. В этой команде я дебютировал, здесь мне подарили путёвку в большой футбол. Продолжаю следовать своей мечте, играя в любимом клубе», – заявил Морозов пресс-службе «Динамо».

Морозов выступает за основу с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча и получил четыре желтые карточки.