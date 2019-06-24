Морозов подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото)

Защитник московского «Динамо» Григорий Морзов подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, его соглашение рассчитано на три года.
«Очень рад, что удалось договориться с родным клубом. На протяжении семи лет, что я нахожусь в «Динамо», у меня сложились хорошие отношения со всеми. С самого начала продление контракта с бело-голубыми было для меня приоритетом. В этой команде я дебютировал, здесь мне подарили путёвку в большой футбол. Продолжаю следовать своей мечте, играя в любимом клубе», – заявил Морозов пресс-службе «Динамо».
Морозов выступает за основу с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча и получил четыре желтые карточки.
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