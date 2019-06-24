«Барселона» опубликовала видеоролик в честь дня рождения Месси

Пресс-служба «Барселоны» поздравила с днем рождения форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Мы смотрели, как ты взрослеешь, и скандировали твое имя», – говорится в сообщении сине-гранатовых.
Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он начал выступление за основу в 2004 году. За это время Месси отыграл 687 матчей и забил 603 гола.
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