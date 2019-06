«Барселона» опубликовала видеоролик в честь дня рождения Месси

Пресс-служба «Барселоны» поздравила с днем рождения форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Мы смотрели, как ты взрослеешь, и скандировали твое имя», – говорится в сообщении сине-гранатовых.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны». Он начал выступление за основу в 2004 году. За это время Месси отыграл 687 матчей и забил 603 гола.

We've watched you grow up.

We've chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨



Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2