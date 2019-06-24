Защитник «ПСЖ»: Надеюсь, Неймар останется в команде Ранее бразилец заявил руководству клуба о желании вернуться в «Барселону».

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал возможный уход своего партнера по команде – нападающего Неймара.

«Надеюсь, он останется в «ПСЖ». Неймар очень важен для нашей команды. Он также является моим другом, которого я очень люблю.

Мы не обсуждали его будущее, думаю, вокруг него хватает людей, с кем можно это сделать», – приводит слова бразильца L’Equipe.

Напомним, Неймар стал игроком парижан в 2017 году. Он перебрался из «Барселоны» за 222 млн евро.

По слухам, его агент также ведет переговоры с мадридским «Реалом».