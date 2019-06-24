Миодраг Божович: Пока «Крылья» никого не взяли, только работаем в этом направлении - Советский спорт
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24 июня 2019 13:14ФутболСпирин Дмитрий

Миодраг Божович: Пока «Крылья» никого не взяли, только работаем в этом направлении

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о трансферной политике клуба.

«Сколько будет изменений в составе — посмотрим. Пока мы никого не взяли, только работаем в этом направлении. Будем усилять позиции, которые в этом нуждаются.

С нами уже тренируются игроки «молодежки» Голенков, Смирнов и Киселев. Это молодые игроки, которые, по нашим ожиданиям, должны усилить конкуренцию в основной команде», - цитирует Божовича официальный сайт клуба.

До 7 июля «Крылья Советов» будут находиться на сборе в Австрии.

Напомним, команда сохранила прописку в РПЛ после стыковых матчей с «Нижним Новгородом».

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