Виктор Гончаренко: У ЦСКА не все получилось в минувшем сезоне из-за внутреннего давления - Советский спорт
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24 июня 2019 13:16ФутболГичунцев Артур

Виктор Гончаренко: У ЦСКА не все получилось в минувшем сезоне из-за внутреннего давления

Столичный клуб занял 4-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемах, возникших по ходу минувшего сезона.

«Если снаружи царит спокойствие, внутри важно создать некое давление, чтобы команда всегда работала на максимуме. Подстегивать ее, заводить. Как раз поэтому у нас не все получилось в прошлом сезоне», – цитирует специалиста RT.

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