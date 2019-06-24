Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу - Советский спорт
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24 июня 2019 14:23ФутболГичунцев Артур

Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

На прошлой неделе хавбек покинул московский «Спартак».

Российский полузащитник Денис Глушаков продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.

Сегодня, 24 июня, 32-летний футболист опубликовал фотографию в своем Instagram с подписью «Ищу работу».

Ранее сообщалось, что игрок может подписать контракт с «Сочи».

Добавим, что он выступал за «Спартак» с 2013 года и помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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🙆‍♂️#ищуработу #свободный #глушаков #футбол 😂

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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