Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу

Российский полузащитник Денис Глушаков продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.
Сегодня, 24 июня, 32-летний футболист опубликовал фотографию в своем Instagram с подписью «Ищу работу».
Ранее сообщалось, что игрок может подписать контракт с «Сочи».
Добавим, что он выступал за «Спартак» с 2013 года и помог команде выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.
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