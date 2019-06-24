Бердыев получил оскорбительное СМС от Федуна после переговоров с «Локомотивом»

Российский специалист Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак» в 2016 году.
Согласно источнику, наставник провел встречу с владельцем столичного клуба Леонидом Федуном, в ходе которой стороны обсудили возможное подписание контракта.
Отмечается, что Бердыев параллельно обсуждал вариант с приходом в «Локомотив». Узнав об этом, Леонид Федун отправил тренеру СМС с текстом «Мудак!».
В минувшем сезоне Бердыев руководил «Рубином» и покинул казанский клуб по решению руководства.
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