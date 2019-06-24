Бердыев получил оскорбительное СМС от Федуна после переговоров с «Локомотивом» - Советский спорт
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24 июня 2019 14:46ФутболГичунцев Артур

Бердыев получил оскорбительное СМС от Федуна после переговоров с «Локомотивом»

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Российский специалист Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак» в 2016 году.

Согласно источнику, наставник провел встречу с владельцем столичного клуба Леонидом Федуном, в ходе которой стороны обсудили возможное подписание контракта.

Отмечается, что Бердыев параллельно обсуждал вариант с приходом в «Локомотив». Узнав об этом, Леонид Федун отправил тренеру СМС с текстом «Мудак!».

В минувшем сезоне Бердыев руководил «Рубином» и покинул казанский клуб по решению руководства.

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