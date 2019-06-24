Ван Гал считает, что только Гвардиола сумел заставить Месси играть на команду Испанец тренировал каталонский клуб с 2008 по 2012 год.

Бывший наставник «Барселоны» Луи ван Гал счиатет, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси не является командным игроком.

«Даже такие футболисты, как Месси и Неймар должны играть на команду. Будучи в «Барселоне», Неймар играл на Месси.

Только Гвардиола хорошо отработал с аргентинцем. Именно при нем Лионель играл на команду, все остальные тренеры ставили Месси выше других футболистов», – цитирует ван Гала El Pais.

32-летний Месси выступает на «Камп Ноу» с 2004 года.