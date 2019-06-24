Ван Гал считает, что только Гвардиола сумел заставить Месси играть на команду

Бывший наставник «Барселоны» Луи ван Гал счиатет, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси не является командным игроком.
«Даже такие футболисты, как Месси и Неймар должны играть на команду. Будучи в «Барселоне», Неймар играл на Месси.
Только Гвардиола хорошо отработал с аргентинцем. Именно при нем Лионель играл на команду, все остальные тренеры ставили Месси выше других футболистов», – цитирует ван Гала El Pais.
32-летний Месси выступает на «Камп Ноу» с 2004 года.
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