Защитник «Реала» Эрнандес может перейти в «Милан»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини хочет пригласить на «Сан-Сиро» защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса.
Согласно источнику, итальянский функционер уже провел встречу с французом и обсудил возможный трансфер этим летом.
Минувший сезон 21-летний Эрнандес провел в «Реал Сосьедаде». Он отыграл 24 матча в примере, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что красно-черные также ведут переговоры о переходе полузащитника «сливочных» Матео Ковачича, который ранее выступал за «Интер».
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