СМИ: «Фенербахче» хочет подписать Дани Алвеса Такой информацией располагает издание Fanatik.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес получил предложение от «Фенербахче».

Ранее стало известно, что 36-летний игрок покинет «ПСЖ» этим летом. В Испании пишут, что он хотел вернуться в «Барселону», но каталонцы отказались от его услуг.

Дани Алвес также выступал за «Ювентус» и «Севилью». В эти дни он защищает цвета национальной сборной на Кубке Америки.

В минувшем сезоне игрок провел за «ПСЖ» 32 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.