СМИ: «Фенербахче» хочет подписать Дани Алвеса

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес получил предложение от «Фенербахче».
Ранее стало известно, что 36-летний игрок покинет «ПСЖ» этим летом. В Испании пишут, что он хотел вернуться в «Барселону», но каталонцы отказались от его услуг.
Дани Алвес также выступал за «Ювентус» и «Севилью». В эти дни он защищает цвета национальной сборной на Кубке Америки.
В минувшем сезоне игрок провел за «ПСЖ» 32 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
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