Агент: Глушаков? Русский футболист, которому за 30, вряд ли кому-то интересен за границей

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о дальнейшей карьере российского полузащитника Дениса Глушакова.
«Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.
Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист, за 30, вряд ли кому-то будет интересен», – цитирует агента Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что Глушаков получил предложение от «Сочи».
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