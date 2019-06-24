Агент: Глушаков? Русский футболист, которому за 30, вряд ли кому-то интересен за границей На прошлой неделе хавбек расторг контракт с московским «Спартаком».

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о дальнейшей карьере российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.

Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист, за 30, вряд ли кому-то будет интересен», – цитирует агента Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Глушаков получил предложение от «Сочи».