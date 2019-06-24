Агент: Глушаков? Русский футболист, которому за 30, вряд ли кому-то интересен за границей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июня 2019 17:22ФутболГичунцев Артур

Агент: Глушаков? Русский футболист, которому за 30, вряд ли кому-то интересен за границей

На прошлой неделе хавбек расторг контракт с московским «Спартаком».

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о дальнейшей карьере российского полузащитника Дениса Глушакова.

«Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.

Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист, за 30, вряд ли кому-то будет интересен», – цитирует агента Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Глушаков получил предложение от «Сочи».

24/06 15:00Футбол
Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
24/06 00:00Футбол
Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка АмерикиАргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
23/06 07:30Футбол
Огненный Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнираГлавное противоречие – между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
22/06 22:00Футбол
Паулу Соуза: Хочу, чтобы моя команда играла в поэтический футбол  Главный тренер «Бордо» рассказал о том, почему теперь игроки французского клуба завтракают на базе, зачем специалисту важно узнать город и его жителей и почему в команде нужны романтики.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/06 08:00Футбол
Месси: победа или вселенский позор!Сегодня в Бразилии состоятся заключительные матчи группы В Кубка Америки. В одном из них решится судьба Лионеля Месси.
23/06 15:10Хоккей
Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛНа драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
21/06 09:00Хоккей
Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Новости
18:28 Баскетбол «Зенит» с высокой вероятностью будет играть в Евролиге
18:27 Футбол Футболисты украинского клуба поддержали антироссийскую акцию (фото)
18:17 Футбол Легендарный стадион «Сан Сиро» снесут
18:02 Футбол Щенников получил перелом на тренировке ЦСКА
17:48 Футбол Супруга Аршавина попросила суд проверить доходы мужа в Казахстане
17:33 Тяжелая атлетика Россиянка Ломова дисквалифицирована на четыре года
17:22 Футбол Агент: Глушаков? Русский футболист, которому за 30, вряд ли кому-то интересен за границей
17:01 Футбол СМИ: «Фенербахче» хочет подписать Дани Алвеса
16:43 Футбол Моуринью может занять место Бенитеса в «Ньюкасле»
16:32 Футбол Паршивлюк подписал контракт с московским «Динамо» (фото)
16:26 Футбол Козлов покинул московское «Динамо»
16:16 Футбол Буффон ответил отказом на предложение «Лидса»
15:52 Футбол Хамес Родригес: До сих пор не знаю, где начну следующий сезон
15:37 Хоккей Форвард «Северстали» Бодров продлил контракт с клубом
15:22 Футбол Защитник «Реала» Эрнандес может перейти в «Милан»
15:09 Футбол Футболистка сборной России пригласила Глушакова в женскую команду
15:08 Футбол «Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе
14:56 Футбол Ван Гал считает, что только Гвардиола сумел заставить Месси играть на команду
14:46 Футбол Бердыев получил оскорбительное СМС от Федуна после переговоров с «Локомотивом»
14:23 Футбол Глушаков оставил запись в социальной сети: Ищу работу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика