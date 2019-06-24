Щенников получил перелом на тренировке ЦСКА

Российский защитник Георгий Щенников сломал ногу на тренировке московского ЦСКА.
Отмечается, что игрок получил внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. О сроках его восстановления не уточняется.
В минувшем сезоне 28-летний футболист 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
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