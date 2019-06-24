Источник: Бывший тренер «Краснодара» перебрался в «Спартак»

Сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович пополнил тренерский штаб московского «Спартака».
Ранее он работал в таких командах как «Хайдук», «Андерлехт», «Олимпиакос» , «Краснодар», «Црвена Звезда», «Тобол».
В минувшем сезоне красно-белые заняли 5-е место в таблице РПЛ.
Добавим, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов работал в «Краснодаре» с 2013 по 2016 год.
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