Источник: Бывший тренер «Краснодара» перебрался в «Спартак» - Советский спорт
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24 июня 2019 19:22ФутболГичунцев Артур

Источник: Бывший тренер «Краснодара» перебрался в «Спартак»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Сербский тренер по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович пополнил тренерский штаб московского «Спартака».

Ранее он работал в таких командах как «Хайдук», «Андерлехт», «Олимпиакос» , «Краснодар», «Црвена Звезда», «Тобол».

В минувшем сезоне красно-белые заняли 5-е место в таблице РПЛ.

Добавим, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов работал в «Краснодаре» с 2013 по 2016 год.

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