Денис Глушаков: Всегда говорил прямо, в лоб. За это меня и не любил Каррера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июня 2019 19:40ФутболГичунцев Артур

Денис Глушаков: Всегда говорил прямо, в лоб. За это меня и не любил Каррера

Итальянец покинул команду осенью 2018 года.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношениях с Массимо Каррерой, который ранее занимал должность главного тренера красно-белых.

По слухам, российский футболист пытался устроить бунт против наставника, который выиграл с командой чемпионат России, а также Суперкубок страны.

«Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все», – сказал 32-летний хавбек ютуб-каналу «Макарена».

08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
24/06 15:00Футбол
Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
23/06 07:30Футбол
Огненный Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнираГлавное противоречие – между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев.
23/06 15:10Хоккей
Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛНа драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
22/06 21:14Футбол
Дубль Джикии, засланный казачок КраСаваМосковское «Торпедо» в матче, посвященном 95-летию клуба, разгромило странных гостей из Англии.
20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
23/06 15:00Футбол
Больше игр, больше интригиЧемпионат России можно реформировать и без увеличения числа команд.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
24/06 00:00Футбол
Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка АмерикиАргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
23/06 21:45Футбол
Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительнаИзвестный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
22/06 22:00Футбол
Паулу Соуза: Хочу, чтобы моя команда играла в поэтический футбол  Главный тренер «Бордо» рассказал о том, почему теперь игроки французского клуба завтракают на базе, зачем специалисту важно узнать город и его жителей и почему в команде нужны романтики.
23/06 16:15Футбол
Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагироватьСпорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Новости
20:01 Футбол Руслан Нигматуллин: Нет гарантий, что Гилерме будет первым номером в «Спартаке»
19:50 Футбол «Локомотив» обыграл «Клагенфурт» в контрольном матче
19:41 Хоккей Вячеслав Быков: Надеюсь, наши ожидания от уменьшения площадок будут оправданны
19:40 Футбол Денис Глушаков: Всегда говорил прямо, в лоб. За это меня и не любил Каррера
19:34 Футбол Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на Кубке африканских наций
19:29 Футбол Мурило, Гилерме и Кварацхелия прибыли на сбор «Локомотива»
19:22 Футбол Источник: Бывший тренер «Краснодара» перебрался в «Спартак»
19:21 Футбол «Рустави» и «Локомотив» работают над трансфером Кварацхелии несмотря на ситуацию в Грузии
19:07 Олимпиада Милан и Кортина-д'Ампеццо выбраны столицами зимних Олимпийских игр 2026 года
19:00 Футбол Федерация футбола Грузии не будет наказывать клубы за антироссийскую акцию
18:57 Олимпиада Александра Трусова: Хочу выступить на Играх 2022-го и 2026 года
18:36 Футбол Паршивлюк, комментируя переход в «Динамо», вспомнил о «Спартаке»
18:28 Баскетбол «Зенит» с высокой вероятностью будет играть в Евролиге
18:27 Футбол Футболисты украинского клуба поддержали антироссийскую акцию (фото)
18:17 Футбол Легендарный стадион «Сан Сиро» снесут
18:02 Футбол Щенников получил перелом на тренировке ЦСКА
17:48 Футбол Супруга Аршавина попросила суд проверить доходы мужа в Казахстане
17:33 Тяжелая атлетика Россиянка Ломова дисквалифицирована на четыре года
17:22 Футбол Агент: Глушаков? Русский футболист, которому за 30, вряд ли кому-то интересен за границей
17:01 Футбол СМИ: «Фенербахче» хочет подписать Дани Алвеса
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика