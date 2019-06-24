Денис Глушаков: Всегда говорил прямо, в лоб. За это меня и не любил Каррера

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношениях с Массимо Каррерой, который ранее занимал должность главного тренера красно-белых.
По слухам, российский футболист пытался устроить бунт против наставника, который выиграл с командой чемпионат России, а также Суперкубок страны.
«Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все», – сказал 32-летний хавбек ютуб-каналу «Макарена».
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